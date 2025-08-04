Sábado – Pense por si

04 de agosto de 2025 às 18:57

Manifestantes exigem amnistia para Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro

A praia de Copacabana ficou, este domingo, pintada de amarelo e verde onde vários apoiantes do antigo presidente do Brasil pediram a destituição de Lula da Silva e de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, do cargo que exercem.

