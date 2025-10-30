Sábado – Pense por si

30 de outubro de 2025 às 20:30Associated Press

Macacos destinados a investigação científica escapam de camião capotado em autoestrada nos EUA

Vários macacos escaparam de um camião que os transportava para investigação científica, esta terça-feira, depois do veículo ter capotado numa autoestrada do Mississippi, nos EUA.

