30 de julho de 2025 às 14:44

Lojas fechadas e comboios suspensos em província japonesa devido a alerta de tsunami

Alerta de tsunami no Japão após sismo de 8.8 na Rússia levou à suspensão do serviço ferroviário e ao encerramento de lojas na província de Kanagawa, a sul de Tóquio.

