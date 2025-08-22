Sábado – Pense por si

22 de agosto de 2025 às 12:58

Jogo da Taça Sul-Americana marcada por momentos de grande violência nas bancadas

O jogo de quinta-feira entre o clube argentino Independiente e o chileno Universidad de Chile, para a Taça Sul-Americana, ficou marcado por momentos de grande violência nas bancadas. Segundo as autoridades, mais de 100 adeptos acabaram detidos.

