23 de outubro de 2025 às 13:37

Impressionante: milhões de caranguejos vermelhos obrigam a cortar estradas em ilha australiana

Dezenas de milhões de caranguejos vermelhos iniciaram a sua migração anual em direção ao oceano na Ilha de Natal, na Austrália. Espera-se que até 100 milhões saiam de suas tocas na floresta em direção à costa, onde se reproduzem.

