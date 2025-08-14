Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de agosto de 2025 às 21:46

Imagens mostram momento em que os bombeiros salvam duas pessoas no rio Menomonee, nos EUA

O resgate dramático foi apanhado em vídeo. As vítimas estavam a ser arrastadas pela corrente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)