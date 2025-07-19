Sábado – Pense por si

19 de julho de 2025 às 17:27

Imagens mostram devastação no Grand Canyon depois de incêndio florestal

O incêndio começou dia 4 de Julho e destruiu três mil hectares no parque nacional do Grand Canyon, nos Estados Unidos.

