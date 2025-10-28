Sábado – Pense por si

28 de outubro de 2025 às 19:26Associated Press

Homens carregam corpos encontrados em Khan Younis

Imagens capturadas, esta terça-feira, mostram supostos restos mortais humanos encontrados na cidade da Faixa de Gaza.

