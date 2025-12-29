Sábado – Pense por si

29 de dezembro de 2025 às 15:36

Guarda Civil espanhola encontra corpo de um dos desaparecidos durante cheias na Andaluzia

A Guarda Civil espanhola encontrou, no domingo, o corpo de um dos dois homens desaparecidos após as fortes chuvas que causaram inundações na província de Málaga, no sul da Espanha. O outro homem continua desaparecido na província de Granada.

