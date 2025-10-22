Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de outubro de 2025 às 21:29

Francisco Pinto Balsemão e Mário Soares eram "homens do mundo", defende Ana Gomes

Ana Gomes relatou que todos "correram" para adquirir uma edição do "Expresso" quando este foi criado por Pinto Balsemão, pois o novo jornal português era "uma promessa de um mundo novo".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)