12 de setembro de 2025 às 12:45

“Estou aqui para comemorar”: Opositores de Bolsonaro comemoram condenação do ex-presidente a 27 anos de prisão

Jair Bolsonaro foi condenado, esta quinta-feira, a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de estado, e os seus opositores saíram às ruas de Brasília para celebrar a decisão.

