Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de setembro de 2025 às 17:50

Diella: A “ministra” virtual de inteligência artificial que vai combater a corrupção na Albânia

O primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, nomeou, esta sexta-feira, uma “ministra” gerada por inteligência artificial, Diella, para supervisionar concursos públicos e garantir transparência, mesmo sem estar fisicamente presente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)