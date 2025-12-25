Sábado – Pense por si

25 de dezembro de 2025 às 18:45

Corpos de militares da Guarda Nacional de Iowa mortos na Síria regressam a casa na véspera de Natal

Os restos mortais de dois membros da Guarda Nacional de Iowa, mortos durante uma missão na Síria, chegaram aos Estados Unidos na véspera de Natal. As respetivas famílias e forças militares prestaram homenagem aos soldados durante a chegada, num momento marcado pela emoção e pela lembrança do seu serviço.

