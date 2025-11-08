Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de novembro de 2025 às 18:46

Corpos de 15 palestinianos devolvidos a Gaza

Israel entregou, este sábado, os corpos de 15 palestinianos a Gaza, um dia depois de militantes do Hamas terem devolvido os restos mortais de um refém israelita.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)