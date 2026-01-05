Sábado – Pense por si

05 de janeiro de 2026 às 09:05

“Coração cheio de preocupação”: Papa Leão XIV diz estar preocupado com Venezuela

Papa Leão XIV disse, este domingo, que estava muito preocupado com o ataque dos EUA à Venezuela e espera que o bem do povo venezuelano prevaleça acima de tudo.

