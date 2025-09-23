Sábado – Pense por si

23 de setembro de 2025 às 17:13

Christian correu 100 metros para trás de saltos altos e bateu um recorde do Guinness

Christian Roberto López Rodríguez bateu o seu próprio recorde ao percorrer 100 metros para trás de saltos altos em apenas 16.55 segundos.

