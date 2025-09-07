Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de setembro de 2025 às 15:24

Casa do jogador do Benfica Georgiy Sudakov atingida por bombardeamento russo em Kiev

Prédio do jogador do Benfica, Georgiy Sudakov, um reforço recente da equipa, foi atingido pelos ataques russos em Kiev este domingo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente