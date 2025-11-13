Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de novembro de 2025 às 12:31

Camião embate contra mercado de rua na Coreia do Sul e faz dois mortos

Um camião colidiu, esta quinta-feira, contra as pessoas que estavam num mercado de rua na cidade de Bucheon, na Coreia do Sul. O acidente provocou dois mortos e 18 feridos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h