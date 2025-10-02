Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de outubro de 2025 às 12:23

Câmaras de videovigilância mostram momento em que militares israelitas entram em barco da flotilha para Gaza

As câmaras a bordo do navio Oxygono captaram o momento em que o barco foi cercado por outra embarcação e abordado por militares israelitas, esta quinta-feira.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)