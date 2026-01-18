Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 19:03

Câmara de segurança mostra ataque a pequena aldeia beduína na Cisjordânia ocupada por Israel

Colonos invadiram durante a noite uma pequena aldeia beduína incendiando carros e casas.

