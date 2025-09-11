Sábado – Pense por si

11 de setembro de 2025 às 16:21

Bandeira gigante colocada na fachada do Pentágono para assinalar os 24 anos do 11 de Setembro

Uma enorme bandeira dos EUA foi estendida no Pentágono, no estado da Virgínia, durante uma cerimónia que recordou as 184 vítimas que morrem no ataque ao edifício no dia de 11 de Setembro de 2001. No total, morreram cerca de três mil pessoas no ataque terrorista.

