08 de novembro de 2025 às 13:17

Ataque russo atinge prédio residencial na Ucrânia e faz três mortos

Um drone russo colidiu com um edifício de nove andares em Dnipro, no leste da Ucrânia, durante a madrugada de sábado, matando três pessoas e ferindo doze.

