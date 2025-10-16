Sábado – Pense por si

16 de outubro de 2025 às 14:45

Arremesso de pedras e engenhos pirotécnicos durante confrontos entre jovens manifestantes e polícia no Peru

A violência tomou conta dos protestos organizados por jovens contra o governo peruano. Na quarta-feira à noite, registaram-se confrontos entre manifestantes e a polícia, com arremesso de pedras e engenhos pirotécnicos.

