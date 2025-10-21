Sábado – Pense por si

21 de outubro de 2025

Alexandra Leitão diz que decisão sobre recondução da Carris é tardia: "Carlos Moedas foi sempre a reboque nesta matéria"

Em entrevista exclusiva ao NOW, a vereadora socialista eleita por Lisboa referiu que o autarca "não deu nenhuma importância" ao primeiro relatório preliminar sobre o acidente do Elevador da Glória, que, "não sendo tão grave como" o segundo documento, "já apontava para falhas graves".

