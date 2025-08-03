Sábado – Pense por si

03 de agosto de 2025 às 17:33

Vulcão entra em erupção pela primeira vez em mais de 600 anos no Extremo Oriente da Rússia

Cientistas acreditam que fenômeno pode estar relacionado ao forte terremoto que atingiu a região na passada quarta-feira, 30 de julho.

