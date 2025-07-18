Sábado – Pense por si

18 de julho de 2025 às 12:52

Este pedaço de Marte foi leiloado por mais de 4 milhões de euros

O maior pedaço de Marte na Terra foi leiloado, esta quarta-feira, por 4,3 milhões de dólares (3,69 milhões de euros), ascendendo a um valor total de 5,3 milhões (4,55 milhões de euros) após a aplicação de taxas.

