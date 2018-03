Sangue, euforias e miséria

Gavrilo Princip ganhou o direito à imortalidade com um só tiro de pistola, como se percebe no volume da História do Século XX TIME oferecido com a próxima edição da SÁBADO. O jovem bósnio poderia ser um mero rodapé da História, igual ao que ocupam os que, antes desse dia 28 de Junho de 1914, assassinaram dois presidentes americanos, outro francês, um czar russo, um xá persa, um rei italiano, outro grego, uma imperatriz austríaca, um casal real sérvio, um monarca português. A diferença é que este disparo em Sarajevo desencadeou a Primeira Guerra Mundial.

Desde o final de Oitocentos, como fica claro neste livro Da Grande Guerra à Grande Depressão, tinham crescido as ambições coloniais europeias, provocando cobiças territoriais, animosidade entre nações, patriotismos exaltados, corrida aos armamentos. E nos Balcãs havia a disputa entre Belgrado, com as pretensões de formar uma Grande Sérvia, e a poderosa Viena, que já anexara países nessa península.

Neste contexto, a morte do arquiduque cuja assinatura é hoje nome do grupo rock Franz Ferdinand, herdeiro da coroa que unia o Império da Áustria e o Reino da Hungria (onde se falavam doze línguas e rezavam cinco religiões), originou o ultimato de Viena a Belgrado, em que quase se acusava a Sérvia de ser responsável pelo atentado e que, no fundo, era uma pré-declaração de guerra.

Relacionado Cem anos que mudaram o mundo

O efeito dominó causado pela Tríplice Aliança da Alemanha, Áustria-Hungria e Itália e pela Triple Entente da França, Inglaterra e Rússia obrigou todas as potências a terem inimigo. No meio deste intrincado xadrez, com a Itália a passar para o campo adversário e o Império Otomano a juntar-se aos Impérios Centrais, até o Japão (que derrotara a Rússia em 1905) declarou guerra à Alemanha para lhe conquistar as possessões no Extremo-Oriente e mesmo os EUA acabariam por entrar no conflito depois de um submarino germânico ter torpedeado o transatlântico Lusitânia.

Muitos pensaram que iria ser uma campanha rápida e que os soldados viriam festejar o Natal a casa cobertos de medalhas – mas foram quatro anos de uma guerra onde surgiram os gases venenosos e os carros de combate, com a maioria dos que se tinham alistado num clima de euforia para defender a pátria a sentirem o mesmo cruel desencanto dos jovens alemães do romance A Oeste Nada de Novo, de Eric Maria Remarque.

No livro da História do Século XX TIME fica-se a saber como os taxistas de Paris participaram na primeira batalha do Marne quando os "boches" estavam a 25 quilómetros da capital francesa; como se chafurdou na lama das trincheiras enquanto o Barão Vermelho abatia 80 aviões; onde é que Hemingway se inspirou para escrever Adeus às Armas; como é que Churchill foi derrotado na Campanha de Galípoli pelo mais tarde presidente turco Ataturk. E se ganharam fama chefes militares como o francês Joffre, o alemão Ludendorf, o inglês Haig ou o americano Pershing, já para se perceber o horror dos cadáveres e da multidão de mutilados tem de se ver os quadros de Otto Dix.

Deste conflito tão sangrento que lhe chamaram a Grande Guerra, além do fim dos impérios austro-húngaro, alemão, russo e otomano, resultou o triunfo do Comunismo na Rússia, o germinar do Fascismo em Itália e a humilhação da Alemanha, considerada culpada do conflito e obrigada a pagar pesadas reparações aos vencedores – o que catapultou um simples cabo, chamado Adolf, para o lugar em que se vingaria desse vexame com a ainda pior Segunda Guerra Mundial.

Nos "Felizes Anos 20" toda a gente queria esquecer a brutalidade da guerra e só pensava divertir-se, numa Paris em festa ou numa Nova Iorque onde abriam clubes que, na Era do Swing, tinham big-bands a tocar esse Jazz que se dança. Os EUA eram agora a grande potência económica, com uma sociedade de consumo de massas e o triunfo da publicidade. O glamour das elites do dinheiro, que F. Scott Fitzgerald retratou no romance O Grande Gatsby; a alegria da classe média, com os seus aspiradores de pó e secadores de cabelo, convencida que o futuro seria esta prosperidade tranquila; o crescimento das cidades onde se erguiam arranha-céus como o Empire State e os operários pareciam funâmbulos a desafiar o abismo – não eram o espelho do país e, muito menos, do resto do planeta. As moralistas conseguiam a proibição da venda de bebidas alcoólicas, mas essa Lei Seca abriu o vantajoso negócio das destilarias e bares clandestinos a gangsters como Al Capone, que inspirou o filme Scarface ("cicatriz na cara" era o seu apelido entre amigos), de Howard Hawks, e que só seria preso por… evasão fiscal.

Ninguém parecia querer reparar no aumento descontrolado do sector imobiliário, no excesso da produção industrial e nos excedentes agrícolas. No mercado bolsista continuava a transacionar-se em alta e a atrair qualquer tipo de investidor, do magnata ao engraxador de sapatos, até que se bateu mais um recorde e se venderam 6,5 milhões de acções num dia. Na manhã seguinte, a "quinta-feira negra" de 24 de Outubro de 1929, a bolsa de valores caiu a pique! Mas o pior sucedeu na terça-feira, quando os portadores dos títulos entraram em pânico e colocaram à venda por qualquer preço 16,5 milhões de acções – só nesse dia, perdeu-se o equivalente à despesa americana com a Grande Guerra.

Nos EUA, formavam-se filas às portas dos bancos para levantar depósitos – e, mais tarde, as filas seriam dos esfomeados à espera de uma sopa. A resposta dos economistas liberais agravou a situação e, quando Roosevelt foi eleito Presidente, em 1933, havia 13 milhões de desempregados e 4 000 bancos falidos, uma legião de famintos nas cidades e miséria generalizada nos campos. A notícia do crash correu Mundo, mas sem se perceber logo que a Grande Depressão alastraria do Japão à Europa – onde o marco alemão deixou de ser divisa e o país sofreu uma inflação galopante. E, tanto Tóquio como Berlim, só recuperariam ao apostarem na indústria pesada… militar.

O carismático Roosevelt, apoiado nas teses que Keynes defendera no livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, lançou o programa New Deal: obras públicas (estradas, barragens, hospitais) para diminuir o desemprego, aumentar o consumo, fazer crescer a economia. E para acabar com desgraças como a da Mãe Migrante, essa imagem que Dorothea Lange captou na Califórnia – uma mulher de olhar firme e três dos seus sete filhos, que vendera os pneus do carro para comprar comida.

Mas ao ler a História do Século XX TIME também se pode sorrir. O cidadão comum americano, que culpava o sistema bancário pela Grande Depressão, ao folhear os jornais ou ao ouvir os noticiários na rádio, simpatizava com o casal de assaltantes de bancos Bonny e Clyde ou com o "inimigo público nº 1" John Dillinger.