O polícia que passou 269 multas numa manhã

Uma multa a cada dois minutos, sem margem para descansar durante as oito horas de turno. Os números frenéticos de um polícia espanhol de El Puerto de Santa Maria, em Cádiz, Andaluzia, deixaram o município em alerta e grande parte das 269 pessoas autuadas vão receber o dinheiro das multas, tendo as autoridades iniciado uma investigação por "possíveis irregularidades".

Segundo o El País, tudo aconteceu a 5 de maio de 2018: a localidade recebeu centenas de motoqueiros que se deslocaram para passar ali o fim de semana do Grande Prémio de Jerez. Só agora os números foram revelados, num documento interno, e não deixam de surpreender. "Das 451 multas passadas durante todo o fim de semana, mais de 250 correspondem àquele polícia. Não é normal", disse um polícia local, sob anonimato, ao mesmo jornal.

A maior parte das multas foram feitas numa avenida que nos dias da motorada muda de sinalização. Uma alteração que não foi colocada nas ruas afluentes e que levou que muitos dos condutores não estivessem cientes da infração quando foram multados – e nem residentes escaparam. A Câmara de El Puerto de Santa Maria detetou erros em pelo menos 180 multas, tendo ordenado a devolução do dinheiro – e agora procura perceber o que se passou para que, de seis polícias, apenas este denunciasse tal volume de infrações.

Ao contrário do habitual, as multas não foram aplicadas automaticamente numa agenda eletrónica e o agente apontou as infrações num bloco. E o volume era tão grande que nem conseguiu apontar todas as multas no próprio dia. Das 269 multas, 247 foram inseridas fora do turno, algumas delas 7 doas depois do ocorrido. O normal, assegurou fonte policial, é que tal procedimento seja feito no momento em que a pessoa é notificada.