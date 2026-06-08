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Miúdos de 10 anos batem em pais e professores. Agressividade precoce assusta escolas e pais

Mónica Baltazar 08 de junho de 2026 às 23:00
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Não obedecem a professores, nem a assistentes operacionais, batem nos colegas e em quem lhes apareça à frente. A violência começa agora no pré-escolar e intensifica-se no primeiro ciclo.

Quando um dos colegas não quis brincar com João, o menino de 10 anos desferiu um pontapé num cone usado nas aulas de educação física e acertou em cheio num olho de outra criança, que teve de receber assistência hospitalar. António, 11 anos, recusou guardar o telemóvel durante uma aula. A turma alertou a professora que tinha dado a ordem e a criança começou a dar socos aos colegas. David, também com 11 anos, estava a jogar futebol no recreio e, no meio de uma discussão, deu um pontapé a um colega com tal força que este teve de ser observado no hospital.

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