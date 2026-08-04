Estes hospitais são um museu

Há tesouros escondidos em São José, Santa Marta e Capuchos, em Lisboa. Longe das urgências, consultas ou internamentos, promovem-se visitas para dar a conhecer antigos conventos, azulejos e até se contam histórias de fantasmas.

À entrada do Museu da Dermatologia Portuguesa, instalado no salão nobre do Hospital de Santo António dos Capuchos, em Lisboa, não há nenhuma placa a alertar os mais sensíveis, mas o aviso é sempre feito antes de aberta a porta: não se aconselha a entrada a menores de 12 anos. Percebe-se porquê mal se entra. Estão nesta sala 254 figuras de cera, feitas entre meados dos anos 30 e 40 do século XX, que documentam partes do corpo afetadas por doenças de pele ou sexualmente transmissíveis, como a sífilis. “Aqui só temos casos extremos”, explica Fátima Palmeiro, do Gabinete do Património Cultural da Unidade Local de Saúde (ULS) de São José. As representações dos órgãos sexuais costumam ser motivo de riso entre adolescentes, passando a ser de nervoso miudinho quando a responsável lembra os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças: entre 2019 e 2023, houve um aumento de quase 140% dos casos de sífilis em Portugal.