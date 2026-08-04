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Praia das Maçãs: Aqui terá dado à costa o hino de Portugal

Luísa Oliveira 23:00
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O compositor Alfredo Keil foi o terceiro habitante da vila, no final do século XIX. A sua casa mantém-se intacta, assim como a capela de onde ainda hoje parte a Nossa Senhora da Praia. Diz-se à boca cheia que a Portuguesa, a música de onde saiu a canção nacional, nasceu com vista para estas águas agitadas.

"Dantes, neste mês, eu estava na Praia das Maçãs com a minha mãe e os meus irmãos. Primeiro numa pensão, depois em casas alugadas, depois naquela que os meus pais compraram. A bandeira na areia muitas vezes vermelha, muitas vezes amarela, quase nunca verde, o tempo, com frequência, húmido e frio, não me recordo de um verão em que não chovesse, a minha mãe argumentava

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