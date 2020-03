Sofia Serqueira tem 37 anos é jurista e está grávida. O filho vai nascer no pico do coronavírus em Portugal. "Isso não é nada tranquilizante, porque não sei como estarão os recursos dos hospitais nessa altura." Já Cláudio trabalha num hotel em Ovar. Só há uma pessoa por turno e fica sozinho a responder a e-mails, telefones, a receber as cancelas reservas. Maria vive numa ansiedade, porque tem um cancro e está à espera que a chamem para uma cirurgia. "Depois de tudo o que li, de que os hospitais só vão avançar com as cirurgias mais graves, tenho medo que seja adiada." Por seu lado, Nuno está mais de 10 dias sem ver os filhos. "Tenho dois filhos de dois divórcios, e eles estão em isolamento com as mães. Falo com eles todos os dias por viodeochamada, mas as saudades apertam…." Quanto a Pedro, viu a pandemia trocar-lhe as voltas do casamento. Ia acontecer em junho, mas teve de ser adiado. Leia as histórias das pessoas a quem o surto do novo coronavírus trocou as voltas.

ePaper ou encontre-o nas bancas a 25 de março de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 25 de março de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO