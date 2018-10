"Foi a melhor noite da minha vida". Foi com esta frase que Dennis Hof, conhecido mundialmente por ser o dono do Rancho das Coelhinhas, um bordel em Crystal, Nevada, nos EUA, descreveu as horas de sexo que teve com Dasha Dare, a última rapariga a entrar na casa que gere desde os anos 90 do século passado. Horas depois, foi encontrado morto pelo amigo de longa data e antiga estrela pornográfica, Ron Jeremy.

"O Dennis estava extremamente bem-disposto e disse-me que tinha tido a melhor noite da vida dele", contou Jeremy ao Daily Mail, revelando mais detalhes da madrugada da festa do 72.º aniversário do malogrado amigo: "A Dasha esteve duas horas com o Dennis antes de o deixar sozinho e voltar para o bar onde esteve comigo e outras raparigas. Disse que tiveram sexo que não havia nada de mal com ele".

Foi Jeremy que encontrou o empresário sem vida, depois de ter achado estranho que Hof não se levantasse cedo como de costume. Dasha entrou em "histeria e começou a rezar" em quando as outras raparigas do rancho tentaram manobras de reanimação. As autoridades estão a investigar a causa da morte, sendo que o proxeneta nunca deu indícios de estar doente ou se sentir mal durante o dia de segunda-feira.

Quem também esteve com Dennis e Ron no dia da festa foi Heidi Fleiss, mais conhecida por Madame Hollywood por gerir uma rede de prostituição de luxo em Los Angeles – chegaram a estar noivos. Ao Daily Mail, contou que fizeram juntos uma viagem de carro de cerca de oito horas e que Hof brincou com a saúde do amigo, aconselhando-o a "tomar conta de si próprio". "O Dennis estava tão entusiasmado com o futuro. Estou devastada com a sua morte e continuo em choque", confessou. Mais tarde, foi fotografada em lágrimas à porta do estabelecimento.

As trabalhadoras independentes do rancho

Foi em 1992 que Dennis Hof decidiu comprar o The Moonlite Bunny Ranch, estabelecimento fundado em 1955. Apesar de ser o mais famoso, não era o único bordel do empresário, que geria seis no total, quase todos no Nevada- único estado norte-americano onde a prostituição é legal, além de ter postos de gasolina e restaurantes.

O antigo funcionário dos correios ganhou alcançou o estrelato internacional quando a HBO lançou o reality show Cathouse (traduzido em Portugal para Rancho das Coelhinhas), que acompanhava o dia-a-dia das prostitutas que trabalhavam no bordel. O programa esteve no ar de 2002 a 2014, deu origem a dois documentários e a um musical. Dennis empregou actrizes pornográficas, como Sunset Thomas, com quem também se relacionou sentimentalmente, e oferecia noites de sexo a soldados que regressavam de missões no estrangeiro. Foi no seu estabelecimento que o jogador da NBA e antigo marido de Khloé Kardashian, Lamar Odom, foi descoberto inconsciente e às portas da morte depois de quatro dias de sexo e álcool.

Gabava-se de ter tornado as prostitutas em trabalhadoras independentes, que podiam recusar qualquer acto ou cliente. As raparigas recebiam ainda conselhos financeiros do dono do rancho, com quem dividiam os dividendos dos serviços. O bordel tem um site e as mulheres que lá trabalham foram incentivadas a cultivar relações online com clientes futuros e passados. "Todas as raparigas têm os seus limites e eu quero que tanto o comprador, como a vendedora [de sexo] estejam satisfeitos", contou numa entrevista à iHeartRadio.

Ao contrário dos donos de outros bordéis no Nevada, Hof sempre fez questão de divulgar o seu negócio e aproveitar as oportunidades que a fama lhe dava. Foi entrevistado por Oprah Winfrey e Howard Stern, apareceu no The Today Shhow e na Fox News. A sua festa de 72 anos teve cerca de 100 convidados, incluindo o polémico ex-xerife de Maricopa, no Arizona, Joe Arpaio, condenado por desobediência aos tribunais – por usar racial profiling - e indultado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O filho de imigrantes apoiante de Trump

A vida política é a mais recente faceta do proxeneta. Chamava-se a si próprio o "Trump de Pahrump" e espantou ao conquistar, em Junho, as primárias republicanas para disputar um lugar na assembleia do Nevada. A adversária democrata, Lesia Romanov, já disse estar "chocada" com a sua morte.

"Donald Trump foi como Cristóvão Colombo para mim", disse à Associated Press depois da vitória nas primárias, que festejou com Heidi Fleiss: "Ele descobriu o caminho e eu saltei para dentro do barco".

O apoio ao presidente dos EUA é um dos factos que levava Arpaio a apreciar Hof, filho de imigrantes. "Apoiar a segunda emenda [ndr: relacionada com o direito ao porte de armas] e impostos mais baixos" eram outras das suas características políticas, segundo o polícia.

Dennis foi acusado pelo menos quatro vezes de abusos sexuais, tendo o Ministério Público do Nevada revelado que uma das queixas foi apresentada em Setembro – sem dar mais detalhes. O bordel foi fechado duas vezes, só em 2018, devido à falta de renovação das licenças. Dennis recusou linearmente as acusações de violência sexual e acusou interesses políticos de estarem a boicotar o seu estabelecimento.

No seu livro de memórias, confessou que não se interessava pela monogamia e que todas as suas relações tinham chegado ao fim por causa da sua infidelidade. Deixa dois filhos, na casa dos 50 anos, que teve com a primeira mulher, Shirley.