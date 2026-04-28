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INTERNET. ACUSADA DE PROMOVER A OBESIDADE

Deixar de apagar o rabo no Photoshop

Susana Lúcio
Susana Lúcio 28 de abril de 2026 às 23:00

Carmo Sousa Lara tornou-se influencer criando conteúdos a provar que não vale a pena ter vergonha do corpo – e mostrando o seu com naturalidade. Tem quase 200 mil seguidores.

Tu sabes que com essa barriga nunca vais poder usar jardineiras, não sabes?” À pergunta, Carmo Sousa Lara, de lingerie e a exibir a zona abdominal, responde filmando-se a vestir uma série de jardineiras em outfits coloridos e divertidos. O vídeo é uma das publicações no que domina o movimento body positivity, que promove a aceitação do corpo como ele é, independentemente do tamanho e da forma.

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