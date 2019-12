Baseado numa novela da autora de "Confessions of a Shopaholic", a britânica Sophie Kinsella, "És Capaz de Guardar Um Segredo?" apresenta-nos uma moça com baixíssima autoestima (apesar de ter o rosto, corpo e simpatia de Alexandra Daddario) em funções numa empresa de produtos saudáveis, onde irá revelar fraca saúde mental.Não apenas confessa os defeitos e pormenores mais sórdidos da sua vida - há piadas sobre um fraco cunnilingus e um rabo peludo, não perguntem - ao passageiro do lado, durante um voo onde está segura de que irá morrer, como pretende fazer-nos crer que nenhum homem jamais se interessou ou se interessará por ela, numa subtileza interpretativa digna do Adam Sandler de "O 'Águas'" (1998). Claro que o aleatório parceiro de voo é o novo patrão, cujos abdominais não parará de elogiar. Uma comédia sem graça é uma catástrofe para a humanidade.