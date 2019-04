Partes do filme Vingadores: Endgame foram parar à internet. Os realizadores Joe e Anthony Russo pedem para que não se façam spoilers.

Largos minutos de Vingadores: Endgame foram parar à internet - e os realizadores Joe e Anthony Russo, que se dedicaram a este nos últimos três anos, pedem para que não se façam spoilers.



"Temos trabalhado incansalmente nos últimos três anos com a única intenção de vos proporcionar uma conclusão poderosa e surpreendente a esta saga", dizem, numa carta aberta divulgada nas redes sociais. "Quando virem Endgame nas próximas semanas, por favor não estraguem o filme aos outros", acrescentam.



"Vingadores: Endgame" é o fim de uma história que aglomera 22 filmes do Universo Cinematográfico da Marvel. O capitulo que vai encerrar a história de "Os Vingadores" tem estado envolto em segredo: nem sequer foram marcados sessões para imprensa antes da estreia. Os bilhetes para a estreia ultrapassaram as vendas de "A Guerra das Estrelas: O Despertar da Força", em 2015. Em Portugal, estreia dia 24 de abril.



As cenas do filme que cairam na internet foram disponibilizadas em várias redes sociais, apesar dos esforços da Disney para as eliminar. Quem as viu diz que não ficou com o filme estragado: "Fiquei irritado por 0.2 segundos, depois apercebi-me o quão fixe estava a ser e fiquei ainda mais entusiasmado para ver o que vem ai." Chris Smith, do site BGR.com, pensou o mesmo: "Não acho que as partes do filme [que cairam na internet] não me estragaram o filme. Apenas fiquei com mais vontade de o ver."