O cão, adoptado pelos funcionários do instituto, passa os seus dias a passear pelo campus. Antes de aprender a "pagar" com folhas, Negro recebia comida dos estudantes, que lhe ofereciam uma bolacha para cães. Mas um dia, o canino preferiu fazer por si próprio: "Um dia, de forma espontânea, o cão aparece com uma folha na boca, enquanto mexe a causa, a fazer entender que quer uma bolacha", disse a professora Angela Garcia Bernal ao The Dodo.



Desde então, que tenta a sua sorte várias vezes por dia - e sempre com uma folha. Para bem da sua saúde, os funcionários nem sempre lhe dão bolachas. Mas uma coisa é certa: "O Negro paga sempre com uma folha", disse Gladys Barreto, outra funcionária.

Diz-se que o "dinheiro não cresce nas árvores". Ora, tal ditado não se aplica a este cão.Tudo começou quando Negro, um labrador negro que vive no Instituto de Educação Técnica Diversificada deMonterrey, na Colômbia, percebeu que os seres humanos davam algo verde (dinheiro) em troca de comida. A solução que o cão arranjou? Carregar uma folha verde na boca eentregá-la ao respectivo balcão.