Ao telefone com António Zambujo

Durante os cinco dias em que falou com a Sábado ao telefone, António Zambujo, de 44 anos, andou entre Lisboa e Porto Covo, o seu refúgio junto ao mar. O músico – que nasceu e cresceu em Beja, onde em miúdo aprendeu modas alentejanas e a tocar clarinete – começou a cantar no Clube de Fado, em Lisboa, aos 22 anos. Mudou-se definitivamente para a capital em 2000, quando Filipe La Féria o convidou para o elenco do musical Amália, em que fazia de Francisco da Cruz, torneiro mecânico, guitarrista amador e primeiro namorado da diva.



Começou a ter sucesso no estrangeiro e só depois em Portugal. Fez um disco com temas de Chico Buarque, de quem ficou amigo, e Caetano Veloso disse que a sua música "é de arrepiar" – elogio que deixa Zambujo "encavacado" e "assustado". No próximo dia 13, vamos vê-lo como jurado na nova edição do The Voice Portugal, na RTP, ao lado de Diogo Piçarra, Marisa Liz e Aurea.





Segunda-feira, 23, 12h02



Bom dia, António. Já lhe tinha ligado, onde é que andava?

Estava no shiatsu, é uma massagem que faço com regularidade para aliviar as lombalgias causadas pela guitarra.

Levantou-se cedo?

Levanto-me sempre cedo, às 8 horas, e vou levar o meu filho, João [de 9 anos], à escola.

Agora onde está?

Estou no carro, a caminho de uma loja da Emel porque comprei um carro elétrico há pouco tempo e disseram-me que se tiver um dístico da Emel posso estacionar em Lisboa gratuitamente. Disseram-me. Agora é que vou ver.

O que fez no fim de semana?

Na sexta-feira, tive um concerto num evento privado, perto de Lisboa, e no sábado era para ter ido tocar a Viseu, mas por causa do mau tempo o concerto foi alterado para novembro. Então, passei o fim de semana como gosto: a ler, a ver filmes e futebol. Ainda por cima, a assistir à vitória do Benfica, mesmo com alguma dificuldade.



É "doente" pelo Benfica?

Sou muito apaixonado pelo jogo. Não sou doente, aliás recuso-me a ver debates de futebol porque detesto polémicas. Só gosto de ver bom futebol.