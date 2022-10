Alaa Murabit: uma ativista acidental

Nunca até aos seus 15 anos se sentira discriminada. Era, literalmente, a filha do meio entre 11: cinco irmãos mais velhos e cinco mais novos. Todos eram tratados por igual. “Cresci numa cultura de meritocracia, era nisso que os meus pais acreditavam e incutiam em mim. Que fosse boa na escola, respeitasse as pessoas, etc.”, diz à SÁBADO. Só quando entrou para a Faculdade de Medicina é que se apercebeu de uma certa desigualdade de tratamento. Alaa Murabit nascera em Saskatoon, no Canadá, mas quando terminou o liceu, os pais decidiram regressar à sua cidade natal na Líbia. Foi lá que tirou o curso. Queria ser cirurgiã, como o pai. “As pessoas reagiam a isso. Diziam-me: ‘As mulheres devem seguir pediatria ou ginecologia.’ Não era com má intenção, até as minhas amigas achavam o mesmo. ‘Como é que vais fazer tantos turnos no hospital? Como vais gerir uma família?’ Foi aí que se começou a tornar explícito que isso não é apropriado para uma mulher”, recorda, numa conversa via Zoom.