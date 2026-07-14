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A costa dos Reis e das elites

Sónia Bento
Sónia Bento 14 de julho de 2026 às 23:00
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No século XIX, a Rainha D. Maria Pia popularizou a moda dos banhos de mar, benéficos para a saúde, e D. Luís a prática da vela. No verão, a corte mudava-se para Cascais, uma pequena vila de pescadores que logo se tornou uma estância balnear ao nível das melhores da Europa.

“Cascais é a Trouville de Portugal: a praia mais bem frequentada durante a saison. A família real instala-se habitualmente aqui, transformando-a no rendez-vous do beau monde da capital”, lia-se, em 1881, no Guide du Voyageur en Portugal, um dos primeiros guias turísticos dedicados a Portugal, escrito em francês, destinado aos viajantes estrangeiros. A “Trouville” comparava Cascais a Trouville-sur-Mer, uma das estâncias balneares mais elegantes de França no século XIX, frequentada pela aristocracia e pela alta burguesia.

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