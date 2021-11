Tribunal condena a 23 anos de prisão homicidas do rapper Mota Jr.

O Tribunal de Sintra condenou esta quarta-feira os três arguidos acusados do homicídio do 'rapper' Mota Jr. a 23 anos de prisão em cúmulo jurídico, considerando provados todos os crimes da acusação.



João Pedro Luizo, Édi Barreiros e Fábio Martins foram condenados a penas de 23 anos de prisão, em cúmulo jurídico, pelos crimes de homicídio qualificado, roubo agravado, sequestro, profanação de cadáver e furto qualificado.



A arguida Catarina Sanches foi condenada a quatro anos e seis meses de prisão de pena efetiva pelo crime de roubo agravado, que a juíza presidente do tribunal coletivo considerou ter sido em coautoria com os restantes arguidos e não apenas em "mera cumplicidade", o que argumentou ser justificação para não aplicar uma pena suspensa, que seria possível numa condenação inferior a cinco anos de prisão.