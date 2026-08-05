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05 de agosto de 2026 às 12:30

Trump acredita que acordo sobre o estreito de Ormuz pode surgir até quinta-feira

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, na noite de terça-feira, que as negociações com o Irão estão a decorrer de forma positiva e disse acreditar que um acordo poderá ser alcançado até quinta-feira.

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