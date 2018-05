A segunda semi-final fica marcada pela sofisticação das quatro estrelas nacionais. Todas vestidas, como sempre, por criadores portugueses.

As apresentadoras da Eurovisão voltaram a brilhar em cima do palco na segunda semi-final, na quinta feira, 10 de Maio.



Catarina Furtado com Nuno Baltazar, Daniela Ruah envergando Luis Carvalho, Silvia Alberto preferiu Carlos Gil e Filomena Cautela deslumbrou em Alves/Gonçalves.



As meninas continuaram a preferir também o calçado nacional. Luís Onofre foi o escolhido para os pés das nossas princesas.