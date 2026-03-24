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O futuro rei de Portugal (sem trono) faz 30 anos!

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00

... mas não vai fazer grandes festas por respeito às tragédias que afetaram o país. O sucessor de D. Duarte Pio, pretendente ao trono de Portugal, é apaixonado pelo mar, pratica vela, surf e mergulho e não tem namorada.

Esta quarta-feira, 25, é dia de festa em casa dos duques de Bragança. D. Afonso, o primogénito de D. Duarte e D. Isabel, faz 30 anos. Mas apesar de ser uma idade marcante, o príncipe da Beira não vai fazer grandes comemorações. “Este ano, tendo em conta todos os desastres que aconteceram em Portugal, não me faz sentido organizar uma grande festa. Haverá certamente outras oportunidades”, revela à SÁBADO.

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