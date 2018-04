A polícia de Nova Iorque emitiu, na quinta-feira, um mandado de captura para Conor McGregor, após a divulgação de um vídeo onde o lutador irlandês surgia a atirar um carrinho de transporte de carga a um autocarro onde seguiam outros lutadores. No final do dia, McGregor entregou-se às autoridades, avança o The Guardian.

No vídeo, partilhado nas redes sociais, o irlandês atira o objecto contra o autocarro onde se encontrava Khabib Nurmagomedov, que tinha saído de uma conferência no Barclays Centre, em Nova Iorque, com Max Holloway. McGregor partiu uma janela e feriu no rosto Michael Chiesa, também dentro do veículo.











Após ter sido emitido o mandado de captura pelas autoridades nova-iorquinas, o lutador entregou-se. Segundo o jornal britânico, nenhuma queixa tinha sido apresentada até ao final da noite de quinta-feira.