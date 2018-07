A principal bomba de extracção de água falhou "poucas horas" depois da evacuação, fazendo subir rapidamente o nível de água dentro da caverna.

A bomba falhou após a evacuação, quando as equipas de resgate estavam a limpar o equipamento, a mais de quilómetros e meio da saída da gruta. Os níveis de água elevaram e três mergulhadores australianos, que estavam na terceira câmara da gruta, ouviram gritos e tochas a agitar-se. "Os gritos começaram porque as bombas principais falharam e a água começou a subir", disse um deles, que pediu ao jornal britânico anonimato.



Na altura, estavam cerca de 100 trabalhadores na gruta a limpá-la. Depois da falha da bomba de extracção de água, os trabalhadores correram apressadamente para a saída e conseguiram escapar cerca de uma hora depois.



Os rapazes e o treinador foram retirados numa operação que durou três dias e que começou no domingo, quando os mergulhadores conseguiram retirar da gruta os quatro primeiros rapazes. A equipa tailandesa Moo Paa, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o respectivo treinador de 25 anos estavam encurralados nos primeiros quatro quilómetros (km) do complexo de cavernas de Tham Luang Nang Non.



Na segunda-feira, foram retirados outros quatro e hoje a equipa de resgate retirou os últimos quatro garotos e o treinador. Todas as crianças e o treinador estão bem de saúde, de acordo com as autoridades tailandesas, que montaram uma operação gigantesca, com a ajuda de mergulhadores, militares e outros especialistas, totalizando mais de uma centena de pessoas, 50 do quais de nacionalidade estrangeira.