Do abade de priscos à sericaia, passando pelas cavacas ou o pastel de castanha. Escolha o seu preferido.

Já foram selecionados os 140 doces que avançam na eleição das 7 Maravilhas Doces de Portugal. Do abade de priscos à sericaia, passando pelas cavacas ou o pastel de castanha, a decisão de quais serão os eleitos está a cargo do público. Estão em concurso sete doces por distrito e regiões autónomas, que foram escolhidos pelo Painel de Especialistas.



"Se existisse uma pastelaria ou confeitaria em Portugal dedicada a confecionar a doçaria portuguesa mais representativa, de maior qualidade e com os sabores que fazem as nossas memórias ou que inovam com produtos da terra, seriam estes 140 doces que encontraríamos nas suas montras", assegura Luis Segadães, presidente das 7 Maravilhas, citado pelo jornal O Minho.



"Esta lista e esta eleição permitem valorizar e destacar não só a pastelaria nacional, como as profissões a ela associada. Por isso vamos inclusive desafiar os candidatos à profissão de pasteleiro a criar um doce, com 7 camadas, os 7 sabores mais representativos do nosso país, de forma a estimular a criatividade e o gosto dos jovens cozinheiros por esta área, cada vez mais criativa e desafiante em Portugal. Vai ser um concurso dentro do concurso, em parceria com o Turismo de Portugal, em que esta lista de 140 doces serve de inspiração aos jovens pasteleiros", afirmou Luis Segadães.



Os doces vão a votação do público em 20 programas entre julho e agosto, que serão emitidos pela RTP. De cada programa irá sair um finalista que passa às semifinais. A final acontece a 7 de setembro, onde dos 14 finalistas serão escolhidos sete - e eleitos sete doces como 7 Maravilhas de Portugal.



Amigos de Peniche, Areias de Cascais, Ameixas de Elvas, Pão de Rala ou Pinhoadas: A lista completa dos doces candidatos pode ser vista no site do evento.