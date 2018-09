Renault abre "oficina das pessoas"

Na Zona Poupança, a chef Tia Cátia, apresentadora do canal 24Kitchen, vai ensinar receitas que custam apenas 1,30€: o custo por cada 100 quilómetros percorridos num Renault ZOE.



Na Zona Performance, a apresentadora Isabel Silva e o personal trainer Nilton Bala ensinam os segredos do Home Fit – com exercícios que utilizam objetos que todos têm em casa. E assim, ter uma performance à altura d o poder de aceleração do Renault ZOE. Na Zona Poupança, a chef Tia Cátia, apresentadora do canal 24Kitchen, vai ensinar receitas que custam apenas 1,30€: o custo por cada 100 quilómetros percorridos num Renault ZOE.Naos segredos doE assim, ter uma performance à altura d Na Zona Silêncio, quem ainda não conduz um Renault ZOE 100% pode libertar o seu stress na terapêutica Smash Room: uma sala criada para partir objetos e sair bem mais tranquilo. Continuar a ler

Um concessionário da Renault vai estar "vazio" no dia Mundial sem Carros. No espaço do concessionário será aberta uma "Oficina das Pessoas", com ideias para uma vida melhor", revela a marca. A Oficina das Pessoas vai mostrar aos visitantes o Renault ZOE, 100% eléctrico. O evento decorre esta sexta-feira, dia 21, entre as 11h e as 13h, na Renault Retail Group, em Chelas, Lisboa.Sábado, dia 22, no lugar onde normalmente se fazem check-up aos carros, a Renault vai fazer check-up à vida das pessoas, em três zonas distintas: a Poupança, Performance a Silêncio, todas elas relacionadas com o Renault Zoe.