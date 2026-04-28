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Portugal

Reformar o Dia da Defesa Nacional

António Silva Ribeiro
António Silva Ribeiro 28 de abril de 2026 às 23:00

O contexto internacional não aconselha complacências, porque a instabilidade estratégica agravou-se, as ameaças multiplicaram-se e diversificaram-se e, aos riscos convencionais, somam-se hoje os ciberataques, a desinformação, as pressões sobre infraestruturas críticas

Há momentos em que um país tem de olhar para certas rotinas institucionais e perguntar, com franqueza, se ainda cumprem o propósito para que foram criadas. O Dia da Defesa Nacional é um desses casos.

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