Vítima foi morta com um tiro nas costas.

O homem que matou a ex-companheira com um tiro nas costas, na Golegã, junto a uma discoteca, ficou esta terça-feira à tarde em prisão preventiva.



Recorde-se que, furioso por Ana Maria Silva, de 53 anos, ter terminado o namoro e nem querer a sua companhia para os bailes noturnos, Rui Vieira, de 62 anos, fez-lhe uma espera no estacionamento da danceteria S. Martinho, na Golegã, onde ela estava com outro homem. Rui disparou a matar, pelas costas, às 23h30 de domingo. Ana morreu no local atingida com dois tiros de caçadeira. Já o amigo ficou ferido e estava hospitalizado esta segunda-feira.



Vítima e homicida estavam separados desde o verão e em setembro a vítima apresentou queixa por violência doméstica no posto da GNR da Chamusca, relatando as ameaças de morte que recebia de Rui Vieira.